Estamos muito preocupados”, admite Paulo Dias, diretor-geral da UAU, produtora de espetáculos que esta quarta-feira estreou a peça ‘Trair e Coçar É Só Começar’ no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa, e não sabe se poderá continuar a apresentar o espetáculo – protagonizado por José Raposo e provável êxito de público – no mês de janeiro.









Ver comentários