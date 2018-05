Lisboa e Porto acolhem grandes leilões filatélicos

Algumas peças são bastante raras.

O Clube Filatélico de Portugal e a Secção Filatélica do Ateneu Comercial do Porto realizam, em Lisboa e no Porto, leilões filatélicos onde vão estar em praça milhares de selos e peças filatélicas raras e únicas.

Em Lisboa, no sábado, 2 de junho, terá lugar, na sede do Clube Filatélico de Portugal (Avenida Almirante Reis, 70 – 5º Dto), o 38º leilão filatélico inter-sócios, onde serão licitados aproximadamente três mil lotes.

O catálogo do leilão, com cerca de 200 páginas, abre com a coleção Olissipo, seguida de 14 lotes especiais, dos quais destacamos uma carta de Timor, expedida de Dilly e datada de 4 de março de 1884 para Makassar, com porte pago por selo fixo a vermelho ‘P. Pago’. Trata-se de uma peça considerada muito rara e que tem base de licitação de 3500 euros.

Os lotes podem ser vistos na página web do Clube www.cfportugal.pt ou na sede, por marcação telefónica.

Já o 67º leilão do Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto terá lugar a 9 de junho na sede do Ateneu (Rua Passos Manuel, 44).

O catálogo do leilão apresenta os mais de dois lotes que vão estar em praça. Do conjunto destacamos uma carta com a obliteração ‘Loanda’ em sépia e porte manuscrito de ‘25 réis’, datada de 30 de setembro de 1842 para Benguela. Carta extremamente rara, já que com esta marca postal só se conhece uma outra. Vai à praça por dois mil euros.

Merece destaque uma coleção de selos de correio aéreo montada em dois álbuns de aerofilatelia, composta por centenas de selos novos de países europeus com valor de catálogo superior a dez mil euros, e que tem base de licitação de mil euros.

O catálogo do leilão está disponível no site www.nfacp.com onde os interessados poderão consultar os lotes que vão estar em praça.

Paralelamente ao leilão, decorre a 10ª edição do Troféu Eng. Armando Vieira, que estará em exposição nos salões do Ateneu Comercial do Porto.

O Troféu consiste numa Mostra Filatélica de tema livre e está aberto a quem quiser participar com um quadro até ao limite de 24 coleções. As inscrições são aceites por ordem de chegada até ao dia 6 de junho para o e-mail isabelvieira4@gmail.com.

As colecções presentes não estão identificadas e a vencedora do Troféu será a participação mais votada pelos visitantes.

A organização com esta iniciativa pretende divulgar a filatelia portuguesa, promover o convívio salutar entre filatelistas, assim como homenagear um dos seus maiores vultos.