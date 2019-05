Lisboa recebe a 5ª edição do Alvarinho Wine Fest onde o vinho é o protagonista

O Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, recebe nos dias 8, 9 e 10 de junho a 5ª edição do Alvarinho Wine Fest. O municipio de Melgaço e Monção juntaram-se para criar os vinhos Alvarinho e celebram agora a origem e sucesso dos mesmos.



A apresentação do evento organizado pela Cofina Media decorreu esta segunda-feira, no Hotel Ritz. O presidente da Câmara Municipal de Melgaço, Manoel Batista Calçada Pombal, destaca em entrevista ao CM o facto de esta edição mostrar o sucesso dos produtos dos dois municípios.





"Os nossos vinhos são muito bem acolhidos em Lisboa, temos tido nota disso desde a primeira edição e com um crescimento enorme", acrescenta Manoel Pombal.Quanto à rivalidade entre Melgaço e Monção, Manoel Pombal garante ser "saudável". "Há sobretudo a vontade dos dois municípios de fazerem um caminho comum e um caminho de sucesso", termina.O presidente da autarquia de Monção, António Barbosa, garante que o 'wine fest' é um evento diferenciado.

"A forma como nós recebemos as pessoas é diferenciadora. Quando consumimos um produto, se conhecemos por quem é feito, muda a forma como olhamos para o que está dentro da garrafa", conclui.



Luís Santana, administrador da Cofina Media, fala da qualidade do vinho: "Em qualquer coisa, quando a matéria-prima é boa, é mais fácil produzir em qualidade".



O 'wine fest' vai duplicar o espaço de restauração devido ao sucesso que teve em 2018.



Os visitantes deste evento terão à sua disposição mais de 100 vinhos para prova e poderão ainda conhecer mais de 30 produtores.



A acompanhar os vinhos estarão produtos regionais como enchidos, queijos ou doces típicos.