Lisboa recebe mega evento de arte em maio

ArcoLisboa 2018 realiza-se de 17 a 20 de maio e conta com 71 propostas de galerias de arte de 14 países.

Por Henrique Machado | 17:59

A ArcoLisboa 2018 realiza-se de 17 a 20 de maio, contando este ano com um total de 71 propostas de galerias de arte de 14 países (27 de Portugal). Esta terceira edição, daquela que é considerada o maior feira do género no nosso país, irá oferecer novidades a todo o tipo de públicos.

A feira decorre na Cordoaria Nacional, de 17 a 19 de maio, das 14h00 às 21h00, e no dia 20, entre as 12h00 e as 18h00.

Este evento, que já faz parte do calendário internacional dos certames de arte, regista este ano um aumento de 22,5% no número de galerias representadas, o que mostra o interesse pela capital portuguesa.

Segundo a organização, haverá também lugar para a feira de editores independente As Tables Are Shelves que irá ocupar o Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, que será uma "oportunidade para se começar a colecionar a partir de criações em edições múltiplas, que permitem uma aproximação à arte e às ideias que movem os criadores."

Paralelamente ao certame principal, irão ocorrer também diversas conferências e exposições de artistas nacionais e estrangeiros noutros espaços da cidade.