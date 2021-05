São dezenas de possibilidades de escolha, desde museus temáticos a jardins sumptuosos, de monumentos que contam a história da cidade e do mundo a espaços de lazer onde apenas basta ficar a apanhar sol.



Lisboa é mais do que a capital económica e política do País: é uma das cidades europeias que mais visitantes recebe todos os anos e os portugueses não são exceção.

Ver comentários