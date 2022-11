Lisboa vai receber talentos de concurso internacional de música cabo-verdiana

Lisboa vai receber os três primeiros classificados do concurso TMC Internacional, um projeto de música tradicional de Cabo Verde, que juntou em Roterdão, Países Baixos, representantes do TMC (Todo Mundo Canta) de 10 comunidades cabo-verdianas espalhadas pela Europa.Miriam Monteiro de Inglaterra, Casimiro Rodrigues do Luxemburgo, e Alessandra Silva de Itália, foram respetivamente 1º,2º e 3º classificados no TMC Internacional disputado no mês de Junho.O prémio inclui uma tournée internacional, e esta sexta-feira o BLeza vai receber as três vozes vencedoras do concurso para um concerto que terá Humberto Ramos na banda que vai estar em palco, e como convidados especiais vão atuar os artistas Dany Silva e Fábio Dias.