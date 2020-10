Foi chegar, estrear e vencer. ‘Listen’, o premiado filme de Ana Rocha de Sousa que arrecadou seis galardões na 77ª edição do Festival de Cinema de Veneza, foi o filme mais visto nas salas de cinema nacionais no fim de semana de estreia. Contas feitas, foi visto por 9594 espectadores entre os dias 22 a 25 de outubro, acumulando uma receita bruta de 54 693,85 euros, segundo dados divulgados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).









‘Listen’ ficou mesmo à frente dos filmes norte-americanos ‘Ava’ (6 85 espectadores) e ‘Bill & Ted Salvam o Universo’ (1053), também estreados na passada quinta-feira.

Apesar de ainda só ter cinco dias de exibição,‘Listen’ já é também, à data, o terceiro filme nacional mais visto desde a reabertura das salas de cinema no passado dia 2 de julho. ‘O Ano da Morte de Ricardo Reis’, estreado a 1 de outubro foi visto por 10 106 espectadores, enquanto ‘A Ordem Moral’, estreado a 10 de setembro, teve 10 038. Já quanto ao ranking nacional dos mais vistos de 2020, o filme português de maior sucesso continua a ser o ‘O Filme do Bruno Aleixo’, ainda assim estreado a 23 de janeiro, dois meses antes do confinamento (24 010 espectadores).





Com Lúcia Moniz, Sophia Myles, Ruben Garcia e Maisie Sly, ‘Listen’ é um drama familiar inspirado em factos reais, sobre uma família de emigrantes portugueses na cidade de Londres a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos.