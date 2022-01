A Livraria Lello e Irmão, no Porto, está em vias de ser classificada como monumento nacional. Mais um motivo de orgulho para a cidade Invicta e para Aurora Pedro Pinto, administradora da emblemática loja desde 2015.





CM. O edifício foi nos últimos anos alvo de obras de recuperação no valor de dois milhões de euros e caiu nas ‘bocas’ do Mundo, sendo atualmente um dos pontos de visita turística obrigatórios da cidade. “É nossa intenção, desde o início, valorizar o património e o nosso acervo livreiro. Assumimos esta missão de divulgar a literatura portuguesa no Mundo e somos já o maior exportador de livros nacionais”, frisa Aurora Pedro Pinto.



“Este reconhecimento de valor é motivo de uma uma enorme felicidade e permite-nos devolver à comunidade algo que ela nos deu”, afirma ao. O edifício foi nos últimos anos alvo de obras de recuperação no valor de dois milhões de euros e caiu nas ‘bocas’ do Mundo, sendo atualmente um dos pontos de visita turística obrigatórios da cidade. “É nossa intenção, desde o início, valorizar o património e o nosso acervo livreiro. Assumimos esta missão de divulgar a literatura portuguesa no Mundo e somos já o maior exportador de livros nacionais”, frisa Aurora Pedro Pinto.

O pedido de classificação foi avançado pela própria administração do espaço, com o parecer favorável da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura. A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) diferiu o pedido que vai estar agora em discussão pública durante um período de 30 dias úteis.





Inaugurada em 1906, a Lello está classificada como monumento de interesse público desde 20 de setembro de 2013.





Saiba mais



Comemoração







Leia também Ministra da Cultura exonera diretor-geral do Património Cultural Anos de existência são comemorados no próximo dia 13, como o lançamento de duas edições inéditas em árabe: ‘Os Lusíadas’ e ‘A Mensagem’. A livraria da Rua das Carmelitas terá entrada gratuita e distribuirá bolo a todos os visitantes. Os primeiros 116 recebem livros.

Sem paralelo



A DGPC descreve a Lello como “um dos mais importantes edifícios da arquitetura eclética portuguesa, integrando marcenarias e vitrais sem paralelo no País”.