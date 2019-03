Livro de selos assinala bicentenário de D. Maria II

Obra tem autoria de Paulo Drumond Braga.

15:56

Os Correios de Portugal associaram-se aos 200 anos do nascimento da rainha D. Maria II com a edição de uma emissão filatélica e de um livro com o título ‘D. Maria II – Uma Mulher entre a Família e a Política.

O autor da obra, Paulo Drumond Braga, traça o percurso histórico e biográfico de D. Maria II (1819–1853), rainha de Portugal, cujo nome está indelevelmente ligado ao triunfo do Liberalismo e, ao mesmo tempo, às convulsões políticas que Portugal atravessou na primeira metade do século XIX.

O livro, com mais de duas centenas de páginas, segue a linha editorial de anteriores edições dos Correios e completa-se com quatro selos e um bloco da emissão filatélica.