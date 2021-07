Numa altura em que passam 17 anos sobre a morte de Carlos Paredes (1925-2004), o lado mais pessoal do instrumentista vai ser exposto num novo livro.‘Amigo Paredes’, a lançar em setembro, que conta com 30 entrevistas e depoimentos daqueles que privaram mais de perto com o artista. Trata-se de “uma recordação afetuosa que guardam aqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver e um testemunho dos inúmeros admiradores do seu génio musical”, lê-se na apresentação.