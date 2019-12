Livros de Pinho saem do lixo para exposição

São 49 livros que pertenceram ao ex-ministro Manuel Pinho e que foram recolhidos de um contentor do lixo "a 500 metros da sua casa", na rua Saraiva de Carvalho, em Lisboa, que dão mote a um projeto. Quem os recolheu foi um artista plástico, vizinho do ex-governante, e que agora os transformou no ‘Lixo de Pinho’. Uma mostra que expõe 24 dessas obras, até 25 de janeiro, no espaço Sismógrafo, na rua da Alegria, 416, no Porto.Após a recolha, em 2015, Alexandre Estrela, autor da exposição, ofereceu os livros à biblioteca do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). Agora, pediu-os de novo para os poder expor, e mostrar a sua revolta, contra o que diz ser "um crime por se deitar fora tais obras quando a 500 metros de casa se tem uma biblioteca de Economia", disse ao jornal ‘Público’.A maioria dos livros são de Economia e Gestão. Os outros refletem a arte e o ambientalismo, estando um deles autografado pelo autor e , por isso, ocupa um lugar destacado.Na exposição, cuja curadoria ficou a cargo de Óscar Faria, os livros, de páginas abertas, têm um carimbo em jeito de censura, perante a atitude do ex-governante, a dizer ‘Lixo de Pinho’. As páginas brancas foram impressas a preto segundo a técnica japonesa de xilogravura com madeira. Um gesto que fez o desperdício virar arte.tentou obter uma reação de Manuel Pinho a esta exposição, mas não obteve resposta até ao fecho da edição.O contentor de onde Alexandre Estrela retirou a quase meia centena de livros que pertenceram ao ex-ministro ficava perto da casa de Manuel Pinho, na rua Saraiva de Carvalho, em Lisboa.A polémica propriedade do antigo governante do executivo de José Sócrates foi erigida num lugar onde, anteriormente, existia um prédio que foi casa de Almeida Garrett. O vizinho e artista plástico refere vários episódios que assistiu no quintal do ex-ministro.