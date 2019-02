L'Oréal Portugal premeia quatro cientistas portuguesas

Diana Madeira, Joana Cabral, Joana Caldeira e Patrícia Costa Reis foram as felizes contempladas na edição 2019.

Por Edgar Nascimento e Susana Pereira Oliveira | 18:47

A 15ª edição das "Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência" premiou esta quarta-feira, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, quatro investigadoras portuguesas nas áreas da saúde e do ambiente. Em 15 anos já foram distinguidas 49 jovens investigadoras. Diana Madeira, Joana Cabral, Joana Caldeira e Patrícia Costa Reis foram as felizes contempladas na edição 2019.

O prémio, um valor individual de 15 mil euros que visa apoiar os projetos de investigação das jovens doutoradas, foi atribuído pela L’Oréal Portugal em parceria com a Comissão Nacional da UNESCO e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia.



Este ano o júri do concurso foi presidido por Alexandre Quintanilha, físico português, que avaliou mais de 70 candidaturas. Investigações sobre lúpus, discos intervertebrais, redes cerebrais e vida nos oceanos permitiram às quatro cientistas portuguesas a conquista desta medalha.

Diana Madeira é investigadora no CESAM/ECOMAR da Universidade de Aveiro. A jovem, de 30 anos, disse ao Correio da Manhã que se candidatou ao prémio com um projeto onde, juntamente com uma equipa, tenta "perceber como é que os organismos marinhos respondem às alterações climáticas e poluição por metais pesados, numa escola de tempo multigeracional".



Para a cientista, "é uma honra receber este prémio que valoriza o trabalho das mulheres na ciência e na inovação". Depois desta conquista, Diana Madeira afirma ser capaz de concluir o projeto em "um ou dois anos".

Joana Caldeira tem 36 anos e é investigadora em Regeneração dos Discos Intervertebrais – "amortecedores" que temos entre as vértebras – no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3D, INEB) da Universidade do Porto. O seu projeto é uma "tentativa de regenerar os discos intervertebrais porque a sua degeneração é responsável pela dor lombar que afeta mais de 70% da população".



A investigadora pretende utilizar a edição do genoma humano através de um sistema chamado CRISPR. Este prémio é um reconhecimento para a cientista que revelou que servirá para "abrir novas portas e possibilitar que se continue a investigação, que se proceda aos passos seguintes, como a validação em modelos animais e depois em ensaios clínicos".

Outra contemplada foi Patrícia Costa Reis, de 36 anos. Pediatra no Hospital de Santa Maria e professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Patrícia está a realizar um estudo sobre lúpus. A médica explicou que o lúpus é "uma doença auto-imune em que existe uma desregulação do sistema imunitário que passa a atacar o próprio corpo. Temos irritações na pele, nas articulações, no coração, nos pulmões, nos rins. Este projeto serve para saber como é que as bactérias que habitam no nosso intestino podem influenciar a atividade do lúpus".



Para Patrícia este prémio "é um grande estímulo para continuar a fazer investigação e conciliar essa atividade com a minha atividade clínica como médica pediatra", finalizou.

A quarta jovem premiada foi Joana Cabral. É investigadora no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho. Tem 35 anos e, sendo engenheira, quer "propor uma nova abordagem para compreendermos o cérebro do ponto de vista da matemática e da física, com diferentes metodologias". Receber a medalha foi "um grande privilégio e é um apoio e uma força para continuar a dedicar a minha vida a este projeto".

As medalhas foram entregues por Cátia Martins (CEO da L’Oréal Portugal), Cecília Arraiana (em representação de Alexandre Quintanilha) e Maria Cavaco Silva (Antiga Primeira Dama).

Cátia Martins aproveitou o momento para referir que a L’Oréal premeia "mulheres inteligentes, curiosas, com vontade de chegar mais longe e com força e capacidade de o fazer." Não deixou de se dirigir às vencedoras referindo que "a ciência precisa de vocês, da mesma forma que o mundo precisa da ciência".