Luís Aleluia teve um percurso de vida difícil. Perdeu o pai ainda criança e foi vítima de violência doméstica por parte do padrasto, que o agredia – a ele e à mãe. Aos nove anos, acabou por ser retirado de casa e foi colocado na Casa do Gaiato. Em conversa com Daniel Oliveira, no ‘Alta Definição’ (SIC), disse que foi como ficar órfão. “Faz sofrer. Dói muito”, confessou, acrescentando que desenvolveu horror aos agressores. “Repugna-me a violência doméstica. Criou em mim uma grande necessidade de autodomínio: decidi nunca fazer ao outro aquilo que me fizeram a mim”, afirmou.





Na vida privada, Luís Aleluia vivia há muitos anos com Zita Favretto, com quem adotou dois meninos, irmãos, João e José. Este sábado, a produtora reagiu à morte do companheiro com palavras comoventes: “Luizinho, estou sem chão! O meu grande amor preferiu partir mais cedo. Não estou de acordo! Mas só me resta aceitar a tua última vontade. ‘Que Deus te guarde lá no céu, como eu te guardarei sempre no meu coração’. Partiu um homem bom, como conheci poucos… Descansa em paz, meu amado.”