Luís Carvalho: “Continuo a sonhar mesmo que isso já não se use”

Cresceu em Vizela no meio dos tecidos e das máquinas de costura e desde pequenino que se imaginava a trabalhar com formas. Aprendeu com Alexandra Moura a pensar a moda e com Filipe Faísca a transformar ideias em peças de roupa.Depois de um par de estações na plataforma LAB da ModaLisboa, passou à passerelle principal e é hoje um dos seus mais importantes designers. Com uma marca de personalidade forte e ideias de futuro, tanto se inspira num tema dos The XX como brinca com a Natureza, expondo todos os seus defeitos e pormenores. Prestes a apresentar na 51ª edição da ModaLisboa diz-se feliz por mostrar "a melhor coleção que fiz até hoje."Leia a entrevista na Máxima