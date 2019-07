Lura esgotou concerto em Lisboa e cantou ao lado de Sara Tavares

A cantora Lura deu um concerto este sábado no Anfiteatro ao Ar Livre da Fundação Calouste Gulbenkian. Um espetáculo esgotado onde a Morna teve um lugar de destaque e o Funaná também marcou presença.



Esta noite fresca de verão contou com uma convidada muito especial, alguém com quem Lura tem algumas coisas em comum de que muito se orgulha, como a dupla nacionalidade.





"Nós temos estes dois amores, nascemos em Portugal mas temos Cabo Verde sempre no coração." Disse a cantora quando chamou ao palco Sara Tavares, para juntas cantarem duas mornas, 'Beijo de saudade', um tema de B.Leza e 'Luz dum estrela' de Teófilo Chantre.

"Eu já tenho há muitos anos esta vontade de cantar com a Sara. Sempre a admirei. Mas nunca arranjei um pretexto que a convencesse ou fizesse sentido." Brinca Lura, "E desta vez como quase me foi imposto, 'Tens que ter uma convidada'... É a Sara!" Lura já tinha ouvido Sara Tavares cantar Mornas, como 'Força di cretcheu', de Celina Pereira, tem sempre umas interpretações diferentes dos temas. " Sou fã, é a nossa referência."

"Também sou fã da energia desta mulher, do seu tom de voz. Fã da mulher que ela é. Também sou mulher e gosto de mulheres que levam a vida para a frente".



Responde Sara Tavares: "se eu tivesse a voz da Lura faria coisas diferentes e usava a voz de outra forma. Adoro ouvi-la cantar Funaná, Soul, Morna. Sou fã da sua força e alegria".



"Sara explica que por vezes a carreira pode seguir um caminho muito individual. Fazendo as coisas sempre sozinhos. E ficou surpresa com o convite. Ficou feliz e aceitou de imediato, sem saber se tinha tempo na agenda. Sara teve liberdade para escolher as duas Mornas e o concerto aconteceu naturalmente. Para Lura o que faz sentido é que juntas no palco se sintam em casa."Só assim podes dar o teu melhor, só assim eu posso estar bem contigo e juntas brilhamos."



Lura diz ainda que é raro ver duas mulheres juntas em palco- "Normalmente vê-se homem com mulher, é sempre um casal." Para Lura as mulheres devem-se juntar, respeitarem-se a elas próprias e umas às outras. "Nós, juntas somos muito fortes e esta noite foi a prova disso." Conclui Lura.

"E foi um concerto muito forte", remata Sara Tavares que ainda voltou ao palco no encore para dançar um Funaná que contagiou todo o anfiteatro.