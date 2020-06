Lura lança videoclip dedicado à sua filha

A cantora Lura lançou o videoclip da música 'Nina Santiago', nome da sua filha a quem a música é dedicada. Escrito por Mário Lúcio, com a direcção musical de Tiago Machado, o tema retrata as emoções de ser mãe, a dualidade do amor pela criança e o amor por Santiago, a maior ilha de Cabo Verde.



"A Nina também já sabe cantar este tema. Lancei no dia da criança porque achei que era significativo. Quando falo da Nina à minha filha, falo de todas as crianças do mundo também. Depois de ter sido mãe passei a ser mais sensível às crianças e às causas das crianças", afirma a cantora.





"Eu sou mãe a solo. O que torna a relação com a minha filha em algo mais intenso, porque cada dia, cada passo, cada sinal de crescimento da minha filha, eu acompanho. Ela tem três anos e está a passar aquela fase maravilhosa de começar a falar. Já diz coisas, temos diálogos. Já não faço um monólogo com ela, agora já me responde e pergunta coisas. É muito interessante vê-la crescer todos os dias", acrescenta Lura.