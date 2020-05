Lusodescendentes conquistam prémios de cinema e televisão no Canadá

O lusodescendente Pedro Pires conquistou, na quinta-feira, o prémio para melhor longa-metragem documental da Academia Canadiana de Cinema e Televisão, anunciou a organização.

Filho de pais portugueses, nascido em França e educado no Quebeque, Pedro Pires também estava nomeado na categoria de melhor fotografia em documentário, com o filme "Alexandre Le Fou", mas o vencedor acabou por ser Pedro Ruiz, com "Havana From on High".

A curta-metragem de animação "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", da realizadora portuguesa Regina Pessoa, perdeu para "Giant Bear", de Monica Ittusardjuat, Neil Christopher, Daniel Gies e Emily Page.