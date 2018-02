Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luta de titãs no Coliseu de Lisboa

Dezenas de artistas digladiam-se numa batalha sonora para memória futura.

Por Miguel Azevedo | 20:46

Uma sala, quatro palcos, quatro grupos... mas só um deles pode ganhar. No próximo dia 2 de março, o Coliseu de Lisboa vai receber a Red Bull Music Culture Clash, um evento único que coloca frente a frente quatro crews para uma verdadeira batalha sonora. Os ‘hosts’ do evento são Alex D’Alva Teixeira e Carlão, representantes de duas gerações da música portuguesa, mas quem decide o vencedor é o público.



Seguindo um conceito que já existe em grandes cidades do Mundo, como Londres ou Joanesburgo, o Red Bull Music Culture Clash reúne, no total, 29 dos mais proeminentes e estimulantes músicos portugueses, divididos por quatro grupos. A primeira crew, chamada ‘Capicua e Guerrilha Cor de Rosa’, junta Capicua, DJ D-One, M7 aka Beatriz Gosta, Ana Bacalhau, Eva Rap Diva, Marta Ren e Blaya; A segunda crew, ‘PAUS e Pedras’, junta Joaquim Albergaria, Hélio Morais, Fábio Jevelim, Makoto Yagyu, DJ Glue, Mike El Nite, Holly Hood e Silk. A terceira crew, liderada por Richie Campbell (’Bridgetown’), conta com Mishlawi, General Gogo, Luís Franco Bastos, Ben Miranda, Dengaz, Plutonio, DJ Dadda, Dodas Spencer e Afonso Ferreira. A quarta crew, ‘Ultramar’, reúne Rui Pregal da Cunha, Capitão Fausto, Memória de Peixe e Throes + The Shine.