Lux Frágil adapta-se ao recolher obrigatório e abre sábado de manhã com DJ

O setor noturno tem sido um dos mais afetados durante a pandemia da Covid-19 mas a discoteca Lux Frágil tem procurado reeinventar-se durante todo este período, destacando-se pelas diversas iniciativas, horários e programações pouco convencionais.



Este fim de semana, devido às restrições implementadas pelo Governo relativamente ao Estado de Emergência devido à Covid-19, a discoteca vai abrir sábado de manhã com a atuação do DJ Rui Vargas e a performance de Sorour Darabi para poder dar aquele 'gostinho' aos mais saudosistas deste espaço.



Perto de Santa Apolónia, junto ao Tejo, o Lux Frágil vai abrir o mítico terraço entre as 10h e as 13h, devido ao recolhimento obrigatório ao fim de semana. A entrada é livre, mas sujeita à lotação do espaço.