Luxúria Canibal ator em filme sobre Braga

Um homem desiludido com o seu passado, e em crise depois de saber que tem cancro, regressa à terra natal, Braga, onde dá conta de uma nova cidade em mudança. Esta é a história central de ‘Os Conselhos da Noite’, filme do português José Oliveira, que amanhã tem a sua antestreia mundial no Fantasporto.A película, que concorre ao Prémio de Cinema Português do festival e que tem o ator Tiago Aldeia no papel principal, conta com um elenco quase todo ele bracarense que inclui, entre outros, Camilo Silva, Marta Carvalho, José Miguel Braga e Adolfo Luxúria Canibal. "Faço um papel secundário, o de dono do cinema da cidade que se recorda da personagem do filme quando esta ainda era criança", conta aoo músico dos Mão Morta, que sublinha o facto de este ser um filme debruçado sobre a cidade de Braga.Para o realizador José Oliveira este trabalho "é uma carta de amor". E justifica: "Estive muitos anos fora. Quando regressei a Braga tive a necessidade de devolver qualquer coisa a esta cidade que está em mudança para melhor". Com exibição agendada para o Rivoli (às 16h45), ‘Os Conselhos da Noite’ é um drama conflituoso, "como todas as histórias de amor", diz.Na programação de hoje do Fantasporto destaque para a antestreia mundial de ‘Cry Of The Sky’, de Shahram Qadir, um drama humano baseado no colapso da primeira revolta no Curdistão em 1961, e na recuperação caótica da resistência na segunda metade dos anos 70 (às 16h30, no Rivoli).Hoje é exibido ainda, em antestreia europeia, o filme coreano ‘Bring Me Home’, a história de uma mãe que se lança na procura do filho desaparecido e descobre um mundo de escravidão e abusos (às 21h50, no Rivoli).