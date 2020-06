Luz verde para feirantes com baile de Emanuel

PORMENORES

Apelo às autarquias

Os profissionais de carrosséis e diversões esperam que as alterações no protocolo sanitário sejam feitas de forma rápida e que as autarquias colaborem com o setor, já que as festas estão proibidas. Querem trabalhar em praias e em parques.



Mil empresas já faliram

A Associação dos Profissionais Itinerantes garante que a situação do setor é muito grave e que há, inclusive, famílias a passar fome. Luís Paulo Fernandes adiantou ao CM que "mais de mil empresas já faliram", e que há "outras tantas" em risco de falir devido à paragem do setor.

Cerca de 200 empresários de diversão itinerante dançaram esta terça-feira ao som de músicas de Emanuel, durante um protesto da Associação dos Profissionais Itinerantes Certificados (APIC), frente à Direção-Geral da Saúde, em Lisboa, para exigir a retoma da atividade, noutros moldes, já que as feiras estão proibidas.A luz verde foi dada pela diretora-geral da Saúde antes da hora de almoço. A decisão foi aplaudida pelos profissionais e Graça Freitas acenou a partir da varanda. Emanuel marcou presença na manifestação, numa demonstração de solidariedade. "Eles são, pelo menos, metade de qualquer espetáculo. São o lado invisível e, muitas vezes, esquecido. Portanto, eu tinha de sair de casa para vir aqui dizer isto e demonstrar a minha solidariedade", garantiu o cantor aoO protocolo sanitário do setor já foi assinado por Graça Freitas, mas terá de sofrer alterações. "As crianças, a partir dos 10 anos, terão de usar máscara. Os carrosséis só poderão ter dois terços da lotação. É obrigatória a presença de doseadores de álcool-gel e a temperatura terá de ser medida à entrada", explicou o presidente da APIC, Luís Paulo Fernandes, acrescentando que são normas serão "fáceis de cumprir".