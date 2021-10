O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, celebrou ontem cinco anos com um balanço de 1,28 milhões de visitantes e um total de 85 exposições.Recebeu ainda 220 artistas nacionais e 480 estrangeiros, tendo as exposições sido visitadas por 140 mil alunos, de acordo com os dados enviados à Lusa.