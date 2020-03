Madonna cai em palco e cancela concerto em França

Continua azarada e marcada por problemas físicos a digressão de Madonna Madame X. A rainha da pop, que termina a 11 de março, em Paris, o périplo europeu de apresentação ao último disco, foi obrigada a cancelar mais um concerto, no último domingo, na capital francesa três dias depois de ter caído em palco na sala de espetáculo Le Grand Rex, num episódio em tudo insólito: "uma cadeira foi literalmente puxada de debaixo de mim por engano", explicou Madonna nas redes sociais.O incidente aconteceu na passada quinta-feira e a cantora ainda conseguiu voltar ao Le Grand Rex no sábado, mas as forças impediram-na de regressar no domingo. "Fiz o espetáculo ontem à noite [sábado], mas apenas porque não gosto de dececionar. Hoje, no entanto, vejo que esta boneca quebrada, presa com fita adesiva e cola, precisa de ficar na cama e descansar para que possa terminar a digressão com um sorriso no rosto", adiantou.Sobem assim para quinze o número de concertos que Madonna já cancelou desde que deu início à digressão mundial de Madame X, em setembro do ano passado, nos Estados Unidos, quase sempre por motivos de saúde relacionados com uma lesão numa perna.Lisboa também não fugiu à regra e viu dois dos oito concertos cancelados, o primeiro deles a 19 de janeiro, a escassas horas do seu início. Recorde-se que Madonna terminou os concertos de bengala. Agora, a cantora terá nova lesão num joelho.