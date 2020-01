Madonna cancela concerto de hoje em Lisboa

Ver esta publicação no Instagram

Lamentamos informar que Madonna não poderá atuar esta noite. O concerto da Madame X, agendado para hoje, dia 19 de janeiro no Coliseu de Lisboa foi cancelado. O reembolso deverá ser solicitado no ponto de venda onde adquiriu os bilhetes a partir do dia 21 de janeiro às 13h00. Os bilhetes comprados online (bol.pt, coliseu.pt e everythingisnew.pt), receberão indicação de reembolso via e-mail.Os compradores de Pacotes de Hotel serão contactados pela Event Travel.Lamentamos a decepção dos fãs. ?????????? We regret to inform you that Madonna is unable to perform this evening. The Madame X concert scheduled for tonight, January 19 at the Lisbon at The Lisbon Coliseum is cancelled.Refunds should be requested at the outlet where the ticket was bought from 21st january at 1pm. The tickets bought online (bol.pt, coliseu.pt and everythingisnew.pt) will be notified by e-mail. The Hotel Packages purchasers will be contacted by Event Travel.We regret the disappointment to fans.