Nasceu na Madeira mas vive há dois anos nos EUA, entre Nova Iorque e Los Angeles. Um telefonema em 2019 para trabalhar com a rainha da pop mudou-lhe a vida. Hoje, Ricardo Gomes é umas das pessoas de confiança da cantora.– Em 2019, quando ela filmou ‘The World of Madame X’ em Lisboa fui chamado para fotografar os bastidores. Dois meses depois ligaram-me para a seguir na promoção do álbum e tournée. Até hoje.