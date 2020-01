Madonna disse adeus a Lisboa e deixou dúvidas no ar

Depois de cancelar dois dos oito concertos previstos para o Coliseu dos Recreios, Madonna despediu-se na quinta-feira à noite de Lisboa. Num concerto mais uma vez esgotado, a rainha da pop, de 61 anos, provou que, apesar dos problemas físicos que tem enfrentado nos últimos meses, continua a ser capaz de proporcionar grandes espetáculos aos seus fãs.No sexto e último concerto na capital portuguesa, esteve descalça, interpretou vários dos seus clássicos, assim como temas de Barbra Streisand e Elton John, e voltou a contar com o amigo Dino d’Santiago para cantarem em dueto ‘Sodade’, morna imortalizada por Cesária Évora.Apesar de tudo, não afastou as dúvidas que pairam sobre a continuação da tournée devido às dores causadas por lesões. No início desta semana apareceu, inclusive, numa festa em Lisboa de bengala. São cada vez maiores as dúvidas sobre se a cantora conseguirá cumprir a agenda.A Madame X Tour parte agora para Londres, onde Madonna tem previstos 15 concertos no The London Palladium, entre a próxima segunda-feira e 16 de fevereiro, e segue depois para Paris. Para a capital francesa estão agendados 14 espetáculos no Le Grand Rex, de 20 de fevereiro a 11 de março.Devido às dificuldades físicas causadas por lesões, Madonna cancelou o concertos do último domingo (19 de janeiro) e o de quarta-feira (22 de janeiro).O reembolso dos bilhetes dos concertos cancelados deve ser solicitado no ponto de venda onde foi adquirido. Os bilhetes comprados online recebem a indicação de reembolso via email.Além de Lisboa, Londres e Paris são, para já, as únicas capitais europeias por onde está previsto que a Madame X Tour passe.