Madonna doente arrasa em concertos de Lisboa

Os concertos de Madonna em Lisboa, que se prolongam até dia 23, continuam a dar que falar. Entre os fãs que já assistiram aos espetáculos no Coliseu dos Recreios (serão oito no total), são unânimes os elogios à performance da rainha da pop. Isto apesar da cantora, de 61 anos, estar visivelmente debilitada - são "25 lesões" que fazem com que coxeie, sobretudo entre coreografias."Não prestem atenção ao que se passa da cintura para baixo", exclamou a artista, muita apoiada pela sua equipa de bailarinos, na terça-feira. Os problemas físicos que tem apresentado, e que a levaram mesmo a cancelar alguns concertos da digressão norte-americana, em 2019 (devido a uma "dor indescritível"), levam a que muitos duvidem que Madonna consiga aguentar o ritmo de concertos. Depois de Lisboa, a artista vai fazer 15 atuações no London Palladium, Londres, e 14 no Le Grand Rex, Paris.Na passagem por Portugal, Madonna tem apresentado um espetáculo que mistura alguns dos seus clássicos e as canções de ‘Madame X’, o seu "álbum português". Músicos lusos, fado e "sodade" (intrepretou o tema celebrizado por Cesária Évora com o amigo Dino D’Santiago) têm enchido de alma o Coliseu da cidade que considera a sua "segunda casa". "Lisboa, tens sido tão boa para mim", escreveu Madonna nas redes sociais.A organização da tournée disponibilizou oito raras fotos do regresso de Madonna a Lisboa, e do espetáculo que vai levar pela Europa, nas quais é possível confirmar as múltiplas facetas desta Madame X.