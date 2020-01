"Foi aqui em Lisboa que tudo começou": As imagens do primeiro concerto de Madonna no Coliseu

"Este é um concerto muito emotivo para mim. Foi aqui, em Lisboa, que tudo começou." As palavras foram proferidas por Madonna no domingo. A ‘rainha da pop’ regressou a ‘casa’ e deixou o Coliseu dos Recreios ao rubro no primeiro dos oito concertos na capital portuguesa, que fazem parte da digressão ‘Madame X’. Numa sala praticamente lotada - mas sem apagar o ambiente intimista - a cantora mostrou-se grata pelas influências lisboetas que ditaram o processo criativo do seu último álbum.Ao lado de Gaspar Varela, bisneto da fadista Celeste Rodrigues, Madonna interpretou o ‘Fado Pechincha’. "É a melhor música do Mundo", disse, referindo-se ao estilo musical português, perante uma plateia orgulhosa do património lusitano.Em palco, a artista recordou os seus primeiros tempos em Lisboa. "Estava deprimida, sentia-me muito só. Não tinha vida social", contou. Tempos difíceis que tiveram fim quando a norte-americana conheceu um leque de artistas portugueses que a introduziram numa viagem por vários estilos musicais, tais como o batuque e a morna de Cabo Verde.Ao lado de Dino d’Santiago, a cantora homenageou o estilo musical que Cesária Évora imortalizou (e que recentemente foi elevado a Património Imaterial da UNESCO), com uma versão de ‘Sôdade’.O espetáculo ficou ainda marcado pela proibição do uso de telemóvel. "Estou feliz por ver as vossas caras e não os vossos telefones", disse ao som dos aplausos de um Coliseu rendido. A digressão ‘Madame X’ está em Lisboa até dia 23. Todas as sessões estão esgotadas.