Madonna pede “figas” para concerto de hoje

Depois do cancelamento do concerto de domingo, a escassas horas do início do espetáculo, a dúvida legitima tomou conta de todos os fãs de Madonna que têm encontro marcado com a cantora para as três últimas datas em Lisboa: estará a rainha da pop em condições físicas de atuar hoje, amanhã e quinta-feira no Coliseu dos Recreios?A última comunicação da cantora, precisamente no domingo à noite, também não é elucidativa: "Vemo-nos terça-feira. Façam figas", escreveu Madonna nas redes sociais, publicando ainda um vídeo onde surge sentada ao piano a beber vinho do Porto com o amigo Dino D’Santiago em pleno palco do Coliseu, uns dias antes."Aquele Porto branco levou-me até ao fim do espetáculo", escreveu. Se é verdade que sobre o arranque da digressão europeia em Lisboa já pairavam alguns cancelamentos da digressão americana, e especialmente o último por causa de "dores indescritíveis", o facto é que as quatro primeiras datas aconteceram sem sobressaltos.Ainda assim, relatos garantem que a cantora já atuava sem saltos altos, provavelmente para poupar alguma lesão nas costas. Até ao fecho desta edição, a promotora não tinha recebido qualquer indicação da artista sobre novo cancelamento.O reembolso dos bilhetes para o concerto que deveria ter acontecido no domingo pode ser solicitado a partir de hoje, às 13h30, no ponto de venda onde foi adquirido. Já os bilhetes comprados online receberão a indicação de reembolso via email. Quanto aos compradores de Pacotes de Hotel serão contactados pela Event Travel.Com a não realização do concerto de dia 19 em Lisboa, passam a ser oito os espetáculos cancelados por Madonna na digressão de ‘Madame X’. Os primeiros sete foram nos EUA.