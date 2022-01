Madonna já está a trabalhar num novo disco, aquele que será o sucessor de ‘Madame X’, o “álbum português” lançado em junho de 2019. “É tão bom estar de volta ao estúdio”, escrevia a rainha da pop numa publicação no Instagram uns dias antes do Natal. Apesar de ainda não serem conhecidos grandes pormenores, Madonna já deixou no ar a ideia de estar a trabalhar com Swae Lee, dos Rae Sremmurd (dupla americana de hip-hop) Jozzy, coautor do êxito ‘Old Town Road’, de Lil Nas X, e a produtora Lauren D’Elia, dando assim seguimento a colaborações improváveis.





Ainda não se sabe se o novo trabalho será lançado este ano, mas o certo é que o novo registo será o primeiro de Madonna desde ‘Madame X’, inspirado no tempo em que viveu em Portugal. Recorde-se que esse disco creditava mesmo a colaboração com Karla Regina Francelino Rodrigues, mais conhecida como Blaya, ou com o grupo de Batukadeiras de Cabo Verde. No álbum escutava-se também a sonoridade da guitarra portuguesa e até se ouviam versos cantados em português: “O mundo é selvagem, o caminho é solitário, eu sei o que sou e o que não sou”, cantava em ‘Killers Who Are Partying’; “Você pensa que eu sou louca” e “Eu te amo, mas não deixo você me destruir”, cantava em ‘Crazy’, ou “Aquilo que mais me magoa é que eu não estava perdida”, dizia ainda em ‘Extreme Occident’. O jornal ‘The Guardian’ viria a considerar esse como “o disco mais bizarro da Madonna”.