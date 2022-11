Madonna publica vídeo a beber água de uma tigela de cão e deixa fãs escandalizados

As últimas publicações de Madonna nas redes sociais têm deixados os fãs da cantora escandalizados. A rainha da Pop publicou recentemente um vídeo, na página de Instagram, onde aparece a beber água de uma tigela de cão.A cantora de 64 anos fez um vídeo com uma compilação de fotografias, com a música "I Wanna Be Your Dog" ("Eu quero ser o teu cão"), dos The Stooges, está a tocar de fundo e, no fim, aparece a beber agua de uma tigela de cão, com um efeito desfocado.Segundo o canal norte-americano Fox News, Madonna tem estado envolta em polémicas por continuar a partilhar fotos e vídeos que têm recebido várias críticas dos fãs, que abordam as suas preocupações com a artista na secção de comentários.