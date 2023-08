Madonna publica vídeo onde mostra o dia do seu aniversário passado em Lisboa

Palácio do Grilo, no Beato.



Madonna, que viveu em Portugal entre 2017 e 2020, tem agendados dois concertos para Lisboa em novembro (dias 6 e 7), incluídos na ‘Celebration Tour’, que assinala os 40 anos da sua carreira na indústria da música.

Madonna publicou um vídeo na rede social Instagram onde mostra imagens do dia do seu aniversário, passado em Lisboa. A cantora completou 65 anos esta terça-feira.As celebrações começaram com um passeio de barco à vela e terminaram com uma festa noEsta sexta-feira, a sexagenária escreveu na referida publicação no Instagram que "é ótimo estar viva"."Estou muito grata", acrescentou, agradecendo "a Lisboa e a todos quantos tornaram isto possível".