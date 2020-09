Madonna está a escrever o filme sobre a sua própria vida, e a história no cinema será por si realizada, anunciou a Universal Pictures.“Quem mais pode contar a minha vida além de mim?”, justifica a artista. Para a redação do argumento, no entanto, a cantora está a contar com a ajuda da argumentista Diablo Cody, que já recebeu um Óscar pelo filme ‘Juno’. Prometido está um filme que mostra tudo: os momentos “felizes, tristes, loucos, maus e feios”, garante Madonna.