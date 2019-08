Madonna vai dar mais dois concertos em Lisboa e já são conhecidas as datas

A digressão europeia da cantora norte-americana Madonna vai ter mais duas datas no Coliseu de Lisboa, em 12 e 14 de janeiro, foi esta segunda-feira anunciado, através da 'newsletter' da artista.Depois de ter confirmado seis concertos, os primeiros da digressão europeia e já esgotados, para 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro, Madonna anuncia agora duas novas atuações, para as quais os bilhetes vão ser postos à venda no sábado. Os preços das entradas estão entre os 75 e os 300 euros, mais taxas, segundo a página de Madonna.O arranque da digressão "Madame X" em território europeu dá-se assim no dia 12 de janeiro.A digressão "Madame X" terá início no dia 12 de setembro deste ano no BAM Howard Gilman Opera House em Nova Iorque, e contará com várias apresentações em cidades norte-americanas, nomeadamente em Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Boston, Filadélfia e Miami.Os espetáculos desta digressão caracterizam-se por serem atuações mais íntimas, em salas de menor dimensão.Influenciada criativamente por ter vivido em Lisboa nos últimos anos, "Madame X" -- título do álbum lançado em junho e que dá o nome à digressão -, é uma coleção de 15 novas músicas que "celebram o longo romance de Madonna com a música e cultura latina, assim como com outras influências mundiais".Dino d'Santiago, Celeste Rodrigues, Fábia Rebordão, Ricardo Toscano, Gaspar Varela e as batucadeiras de Cabo Verde são alguns dos artistas com quem Madonna se cruzou nos últimos meses, a avaliar pelas fotografias e vídeos que tem divulgado nas redes sociais.Feito com a colaboração do produtor francês Mirwais, o 14.º álbum de estúdio de Madonna - gravado ao longo de 18 meses em Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles - inclui uma versão de "Faz gostoso", da cantora portuguesa Blaya, que Madonna interpreta em português com a artista brasileira Anitta, e "Medellín", o primeiro 'single', que é um dueto com o músico colombiano Maluma.Arthur Fogel o promotor de longa data de Madonna, presidente da Global Touring e CEO da Global Music, Live Nation, salienta que esta é "a grande oportunidade para os fãs verem Madonna nestas incríveis e especiais salas".Em 2018, quando completou 60 anos, Madonna disse numa entrevista à revista italiana Vogue que a temporada recente em Lisboa a influenciou no processo criativo deste álbum."Conheci imensos músicos maravilhosos e acabei por trabalhar com muitos deles no meu novo disco, por isso, sim, Lisboa influenciou a música e o meu trabalho. Como não influenciar? Não sei como é que eu teria passado este ano sem ter conhecido toda esta cultura", disse a cantora norte-americana na entrevista.