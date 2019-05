Madonna vai dar mais dois concertos extra em Lisboa

Madonna esgotou três concertos em Portugal (marcados para 16, 18 e 19 de janeiro); depois um quarto (a 21) e agora anuncia mais dois extra (dias 22 e 23) – num total de seis espetáculos para a passagem por Lisboa da tournée ‘Madame X’.As novas datas – dadas a conhecer esta terça-feira – são a resposta da promotora Everything is New e da artista à pressão dos fãs, que continuam desesperadamente à procura de bilhetes para ver e ouvir Madonna, agora em formato de concerto intimista.Os ingressos vão ser postos à venda na sexta-feira, dia 31, às 10h00. E acertem-se os relógios para ver em quanto tempo desaparecem: as primeiras três datas demoraram apenas meia hora a esgotar, mesmo com preços entre os 75 e os 400 euros.E há condições especiais para os membros mais antigos do clube de fãs de Madonna – o Icon – que vão poder adquirir os seus bilhetes em avanço (a pré-venda arranca amanhã, às 10h00, e prolonga-se até às 17h00 de quinta-feira).‘Madame X’ é o 14º álbum de originais de Madonna, que, aos 60 anos, decidiu fazer uma tournée diferente: em vez dos grandes recintos, optou por escolher espaços mais pequenos e por oferecer ao público um espetáculo mais contido e de relação próxima com o espectador.Entretanto, o disco ‘Madame X’ tem data de lançamento mundial marcado para 14 de junho. Dele já são conhecidas várias faixas, incluindo ‘Medellín’ e ‘I Rise’.