Maestrina recebe salário e cobra extra por espetáculo

Direção artística da Orquestra Sinfónica Portuguesa vale três mil euros por mês.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O ordenado mensal fixo de Joana Carneiro é de três mil euros brutos – o que perfaz um total de 36 mil euros por ano –, mas a maestrina titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) ganha um extra por cada atuação que faz. Ou seja, além dos três mil euros, recebe à parte para dirigir um concerto sinfónico, ou uma ópera, ou um espetáculo para a infância.



A verba vem do OPART – Organismo de Produção Artística que gere os três teatros nacionais (D. Maria II, São João e São Carlos), bem como a Companhia Nacional de Bailado e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, que justifica o montante dado com o "papel ativo e essencial" que Joana Carneiro desempenha na OSP, quer a nível nacional quer internacional.



A mesma fonte explica ainda que os valores anunciados "estão em linha com aqueles praticados na indústria da música clássica". Em dezembro, o CM já tinha noticiado que Joana Carneiro iria custar ao OPART 212 mil euros no período entre 1 de abril de 2017 e 31 de julho de 2019, mas só agora teve acesso à tabela que lhe permite encaixar mais do que o ordenado-base.



O total auferido não deverá, porém, ultrapassar os 7500 euros mensais brutos e perfazer os 212 mil euros. Fonte do OPART faz notar que, no que diz respeito aos valores auferidos pela maestrina por cada atuação, eles compreendem "o período de ensaios e todo o extenso trabalho de preparação prévia indispensável à realização de cada espetáculo".