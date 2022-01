O maestro César Batalha, fundador do Coro de Santo Amaro de Oeiras, morreu na sexta-feira, aos 76 anos, no Hospital Egas Moniz, em Lisboa, onde estava hospitalizado. O coro diz estar “em luto” e recorda as “centenas” de “amigos, conhecidos e alunos que, ao longo da vida (…) admiraram e estimaram” o maestro, de quem guardam “uma marca de bondade, dedicação e amor”.









Isaltino Morais lamentou a morte do autor do hino da cidade dizendo que esta deixa “não só Oeiras mais pobre, mas o País e até o Mundo”. “Estou profundamente grato ao maestro César Batalha e é com profunda tristeza que me despeço de um dos nossos”, escreveu no Facebook o presidente da Câmara de Oeiras, que decretou luto municipal de dois dias (domingo e segunda-feira). Também o Presidente da República enviou condolências à família do compositor, cujo grupo vocal e canções “representam a dupla consagração de um artista: ser conhecido pelo seu trabalho e ser menos conhecido do que o seu trabalho”.

César Batalha – autor de obras conhecidas do grande público e cantadas por várias gerações, como ‘Eu Vi um Sapo’ ou ‘A Todos um Bom Natal’ - fundou o Coro de Santo Amaro de Oeiras em 1960, com apenas 15 anos. Maestro, compositor, organista e professor, recebeu vários prémios nacionais e internacionais ao longo da sua carreira, como o de Melhor Coro do Ano (1980) ou a Medalha de Mérito Artístico da Câmara Municipal de Oeiras (1981).





O velório de César Batalha realiza-se este domingo, às 11h30, na Igreja de Nova Oeiras, onde segunda-feira será celebrada missa, às 09h30.