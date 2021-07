Maestro Victorino D’Almeida recupera ‘Gaudeamus’

Vinte e dois anos depois, o projeto ‘Gaudeamus’, do maestro António Victorino D’Almeida, está de regresso. Trata-se de um concerto para soprano e orquestra de câmara com 30 canções em todas as línguas da União Europeia. O concerto tem lugar dia 30 no Cine-Teatro Municipal de Elvas e terá transmissão em direto na internet."Este projeto começou há mais de vinte anos quando pensei escrever quinze canções em todas as línguas da Comunidade Europeia de então. A pessoa que escolheu os textos foi a literata e cantora Maria do Carmo Almeida que, a partir do tema ‘Alegria’ fez uma seleção fantástica de textos, de Lorca a Sophia de Mello Breyner", começa por explicar António Victorino D’Almeida que chegou a levar o concerto a Bruxelas "com a presença da rainha", recorda.