Mafra espera o ‘sim’ para obras prometidas

Tribunal de Contas e Direção-Geral do Património Cultural têm versões diferentes.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) já reagiu às declarações do Tribunal de Contas (TdC) e garante que nada tem a ver com o impasse nas obras a realizar nos sinos do Palácio de Mafra. A circulação junto do edifício está interditada com baias, por ameaça de queda, mas as obras prometidas desde 2017 ainda não começaram.



Segundo o TdC, faltariam esclarecimentos da DGPC para dar início aos trabalhos, mas ontem o CM teve acesso a um comunicado da própria DGPC.



"A resposta ao pedido de envio de documentação feito pelo Tribunal de Contas a 19 de dezembro sobre o dossier ‘Carrilhões de Mafra’ aguarda somente pela conclusão de formalismos processuais e autorizações que não estão na dependência do Ministério da Cultura, relacionados com a mudança do ano económico."



Entretanto, o presidente da Câmara Municipal de Mafra já manifestou o seu descontentamento com este atraso.



"É uma vergonha o que se passa, porque é muito mau que os 300 a 400 mil visitantes cheguem a Mafra e vejam a frente do palácio limitada por baias", disse o autarca. O Palácio Nacional de Mafra celebrou em 2017 os 300 anos do lançamento da sua primeira pedra.



PORMENORES

D. João V mandou fazer

Os trabalhos de construção do Palácio de Mafra iniciaram-se em 1717 por iniciativa de D. João V de Portugal. O edifício foi classificado como Monumento Nacional em 1910. Foi finalista da iniciativa Sete Maravilhas de Portugal, em 2007.



Carrilhões são famosos

O Palácio de Mafra possui dois carrilhões, mandados construir pelo rei em Antuérpia e em Liège. No total, são compostos por 98 sinos e são considerados os maiores carrilhões do século XVIII existentes no Mundo. Cada um cobre uma amplitude sonora de quatro oitavas.