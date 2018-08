Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais ação à prova de idade em 'Missão Impossível - Fallout'

Aos 56 anos, Tom Cruise regressa para o sexto capítulo da saga.

Por Rui Pedro Vieira | 01:30

Quem o vê saltar de queda livre por entre relâmpagos, a içar-se no topo de vários prédios londrinos ou a conduzir uma mota em contramão nas apertadas ruas de Paris, quase se esquece que Tom Cruise já leva perto de quatro décadas de carreira no cinema. Aos 56 anos, o ator mostra que ainda é capaz de executar complicadas cenas de ação e protagoniza agora 'Missão Impossível - Fallout', que chega amanhã aos cinemas.



Este sexto capítulo da famosa saga de espionagem coloca o agente Ethan Hunt de novo no centro de uma movimentada conspiração, que passa pela necessidade de recuperar três perigosas unidades de plutónio. Pelo meio, terá ainda de sequestrar um cientista e evitar perder-se em jogos duplos.



Com um orçamento de cerca de 150 milhões de euros, este filme, que Tom Cruise também produz, foi rodado em Paris, Londres ou Queenstown (na Nova Zelândia) e demorou praticamente um ano a ser filmado.



A estreia nos Estados Unidos foi prometedora: rendeu, só nos primeiros três dias, 60 milhões de euros. É a segunda melhor estreia da carreira de Tom Cruise, depois de 'Guerra dos Mundos' (2005), e está já a dar um novo fôlego financeiro aos estúdios Paramount. A missão parece estar cumprida.



PORMENORES

Tornozelo partido

Na rodagem deste 'Missão Impossível - Fallout', Tom Cruise partiu um tornozelo ao executar uma cena de ação, que passava por saltar de um prédio para o outro. A produção teve de parar durante oito semanas.



Treino de queda livre

Tom Cruise recebeu treino durante um ano para executar a sequência de queda livre, que implicou saltar de um avião a 7600 metros de altura. Foi filmada em março em Abu Dhabi.



'Top Gun' de novo em 2019

O ator vai reviver um dos papéis mais marcantes da carreira: o do piloto Maverick. A sequela de 'Top Gun', que está atualmente a ser rodada, vai chegar aos cinemas no verão de 2019, 33 anos após a estreia do filme original.