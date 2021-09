Mais de 100 mil pessoas visitaram a Feira do Livro de Lisboa na primeira semana. O número supera as expectativas , tendo em conta que a presente edição decorre ainda em contexto de pandemia da Covid-19.“São números muito bons, num ano ainda com regras apertadas, nomeadamente na lotação. Estes números traduzem uma adesão de segunda a sexta-feira e isso ainda nos deixa mais satisfeitos”, começa por dizer ao CM Pedro Sobral, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que organiza a feira.