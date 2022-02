Mais de 1,3 milhões de pessoas visitaram museus em Portugal

Com o alívio das medidas de contingência provocadas pela pandemia de Covid-19, em 2021, os museus, monumentos e palácios nacionais recuperaram alguns visitantes quando em comparação com 2020. Entre janeiro e dezembro, os espaços tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) registaram um crescimento de 3,9% face ao ano anterior, passando de 1 295 528 de visitantes para 1 346 250. Contas feitas, foram mais 50 722 pessoas a visitar os equipamentos.A recuperação do público começou a ser mais notória a partir de junho, sendo de realçar que entre 15 de janeiro e 4 de abril de 2021 todos os espaços estiveram encerrados no âmbito do combate à pandemia.O Mosteiro dos Jerónimos (Lisboa) continua a ser o monumento mais visitado: recebeu 271 612 pessoas. Segue-se o Mosteiro da Batalha, que passou de 100 427 para 124 032 visitantes. A Torre de Belém (Lisboa), que tinha ficado em 2º lugar em 2020, esteve encerrada ao público até novembro.Apesar do crescimento, os números ficam aquém dos registados antes da pandemia: em 2019 os museus, monumentos e palácios da DGPC receberam 4 685 371 visitantes (menos 3,3 milhões).Desde 2015 que os museus, monumentos e palácios registavam totais de mais de 4 milhões de visitantes anuais, sendo que, em 2017, se chegou à marca dos 5 milhões. No primeiro ano da pandemia, em 2020, ocorreu uma diminuição da afluência de 72,3% (1 1295 528 visitantes).Além do Mosteiro dos Jerónimos e do Mosteiro da Batalha, o Convento de Cristo, em Tomar (116 451), o Palácio Nacional de Mafra (105 980) e o Museu Nacional de Arqueologia, na capital (91 437), foram os equipamentos mais visitados.