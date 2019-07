Mais de 150 mil pessoas marcaram presença nos festivais SBSR e Marés Vivas

Em tempo de balanços, o festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, fechou este domingo as contas com mais de 80 mil festivaleiros a passarem pelo recinto que, pela segunda edição seguida, se manteve na antiga seca do bacalhau, no Cabedelo.No sábado, a energia e o amor emanado pela banda Ornatos Violeta foram partilhados com 35 mil pessoas, que lotaram o recinto. O mesmo cenário aconteceu ontem - último dia da festa - com os os bilhetes a esgotarem para ver um ‘englishman in Gaia’.O britânico Sting trouxe novamente a Portugal os seus êxitos. Palavra que poderá definir a edição deste ano do festival a norte.A sul, Luís Montez diz que a edição deste ano do Festival Super Bock Super Rock "correu bem" e garante ter recebido 75 mil pessoas em três dias de festa na Herdade do Cabeço da Flauta, em Sesimbra."O público gostou, matou saudades do Meco e sentiu que houve melhorias no espaço. Apesar de termos tido problemas no trânsito no primeiro dia, com uma grande afluência de carros, nos outros dias correu bem e para o ano lá estaremos: a 16, 17 e 18 de julho, com a receção ao público no dia 15", anuncia Montez, que se diz agradado com o apoio da Câmara Municipal de Sesimbra."Desde a limpeza às infraestruturas, tudo correu muito bem e houve uma grande capacidade de resposta por parte do pessoal da autarquia. Para o ano estaremos de volta."