Mais de 1500 pessoas esperadas no desfile de Carnaval de Elvas

Cidade vai ter três dias de festa e conta com participação de espanhóis ‘vizinhos’.

08:58

A 23ª edição do carnaval de Elvas chega no primeiro fim de semana de março. Ao longo dos três dias de desfiles (2, 3 e 5), está prevista a participação de mais de 1500 pessoas, entre elas espanhóis de Badajoz e Olivença, que também vão desfilar pelo centro histórico da cidade.



Este ano, a organização - a cargo da Câmara Municipal e de alguns centros culturais - decidiu apostar apenas em dois carros alegóricos, mas segundo Nuno Ezequiel, responsável pelos mesmos, não vai faltar alegria: "As temáticas são muito criativas".



Este ano, a atriz elvense Inês Ramos será a rainha do desfile e irá num dos carros ao som do funk brasileiro.



Este carnaval começa na sexta-feira, dia 1, com o desfile das crianças e, como já é habitual, a noite de segunda-feira fica guardada para uma apresentação no coliseu da cidade.



As entradas serão gratuitas.



