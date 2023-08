A edição comemorativa dos 25 anos do Festival Sudoeste, que terminou sábado à noite, contou com mais de 90 mil visitantes, revelou ao CM Luís Montez, promotor do festival que decorre desde 1997 na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar. “Estou muito feliz por comemorar 25 edições e esta foi muito bonita.









