Mais de oito mil pessoas vão passar pelo FITEI

Gonçalo Amorim, diretor do Teatro Experimental do Porto, está, pelo quarto ano consecutivo, à frente deste evento.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

São 20 espetáculos, de seis países diferentes, para ver a partir desta terça-feira e até dia 22, no Porto, Matosinhos, Viana do Castelo, Felgueiras e (pela primeira vez) Vila Nova de Gaia, em mais uma edição – a 41ª – do FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica.



Com um orçamento de 427 mil euros (a dividir por dois anos), a festa abre com uma cerimónia marcada para as 16h00, mas o diretor artístico, Gonçalo Amorim, do TEP – Teatro Experimental do Porto, anuncia com orgulho "que já há bastantes espetáculos esgotados".



"É a minha 4ª edição como diretor artístico. Os nervos já passaram e há um gosto suplementar na curadoria", explica, não escondendo que dado o contexto atual do TEP (excluído dos apoios da Direção-Geral das Artes), a organização do evento "foi difícil do ponto de vista financeiro".



"Contámos com a solidariedade das companhias nacionais e só lhes vamos pagar no final do ano", revela Gonçalo Amorim, que decidiu dedicar esta edição ao ‘empoderamento’ ("necessidade de dar poder a quem normalmente não o tem", conforme se lê no programa). E se em 2017, o FITEI recebeu cerca de oito mil pessoas, em 2018 espera igual número, ou maior. "Este é um festival acarinhado pelo seu público", justifica o responsável.



"No ano passado tivemos uma taxa de ocupação das salas na ordem dos 70% – o que revela a onda de dinamismo cultural da cidade. Este ano com uma programação tão boa, acho que vai apetecer vir cá...", conclui.