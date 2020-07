Malaposta recebe dupla de luxo

O Centro Cultura da Malaposta recebe día 25 de Julho, em concerto, a dupla Amaura/Cachupa Psicadélica.

São várias as influências de Amaura, mas o seu cunho pessoal na escrita e melodia são características que a distinguem tornando-a numa das vozes mais promissoras da música Soul e R&B feita em Portugal. Com um extenso currículo de colaborações que vão desde Sam the Kid a Fred Ferreira, estreou-se a solo em 2019 com "Em Contraste", disco muito bem recebido pelo público e destacado entre os melhores do ano pela imprensa da especialidade.

Quanto a Cachupa Psicadélica é o nome do projeto liderado por Lula's, músico nascido e criado em Mindelo, na ilha de São Vicente em Cabo Verde e que nos anos 80 se apaixonou pelo rock de Seattle na adolescência, num Mindelo de "rockeiros latinos". Um dia, sem se dar conta, acabou a estudar nas Caldas da Rainha e, depois de ter passado por diversos projetos musicais, encontrou-se na encruzilhada da sua Cachupa Psicadélica.

O concerto tem o preço único de 10€ e por forma a evitar contactos desnecessários, não se aceitam reservas.