Mallu Magalhães: “A minha autoestima construí-a em Portugal”

Cantora brasileira trocou a cidade de São Paulo por Lisboa em 2013.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Veio para Portugal com o marido (o músico Marcelo Camelo), em 2013, apenas à procura de uma experiência nova num país diferente. Com o passar do tempo, apaixonou-se por Lisboa, pela sua dinâmica e pelas suas gentes, fez amigos "para a vida", teve uma filha e lançou a sua carreira na música.



Mallu Magalhães, que nasceu em São Paulo, faz hoje de Portugal a sua primeira casa e do público português um caso sério de enamoramento. "Vim desavisada e acho que foi isso que me fez ganhar este amor todo pelo País", diz.



Amanhã apresenta-se no Coliseu de Lisboa e dia 27 no Coliseu do Porto. "Chegar a estas salas é uma conquista muito grande. Acho muito bonito um País receber tão bem alguém que vem de fora. Até já vejo portugueses a falar de mim com orgulho. E isso emociona-me", diz.



"Portugal deu-me muitas coisas. Hoje tenho uma autoestima que foi construída aqui graças a um dia a dia muito positivo e a um País que me dá serenidade e equilíbrio."



Iniciou-se na música aos 15 anos quando decidiu colocar umas músicas na internet que se tornaram virais. Em pouco tempo tinha a MTV atrás dela. "Foi uma loucura. Cheguei a julgar que era engano", lembra.



O facto é que Mallu Magalhães conseguiu criar uma marca d’água no seu trabalho: músicas simples e leves que versam sobre a vida e o seu mundo, com a alegria própria de quem nasceu no país do samba e da bossa nova e com uma sensualidade desconcertante.



Para confirmar ao vivo.