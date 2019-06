Maluma: o puto que tem Madonna a seus pés

Ao minuto três do novo vídeo, ‘Medellin’, Madonna, deitada numa cama, lambe o dedo do pé ao jovem bem-parecido que contracena consigo no pequeno filme, enquanto este fuma um cigarro e bebe uma taça de champanhe.Ora, é este jovem, de seu nome Maluma, um músico e cantor colombiano de apenas anos 25 anos, provavelmente o maior fenómeno da música latina da atualidade, que esta sexta-feira atua na Altice Arena, em Lisboa.Na sua estreia em Portugal, Maluma traz a nova digressão, ‘11:11’, que, para além dos temas do novo disco, contempla ainda os mega-hits ‘Felices los 4’, ‘Borro Cassette’, ‘Corazon’ e ‘Sin Contrato’.Nascido Juan Luis Londoño Arias, em Medellín, o cantor chegou a jogar futebol, mas, quando em 2010 gravou os primeiros temas, percebeu que a sua carreira tinha de seguir pela música.Maluma cresceu com o reggaeton como banda sonora, mas hoje é muito mais do que um "reggaetonero", como diz.Na sua música há também espaço para baladas, mambo e até merengue. A festa está garantida.Foi a 20 de março que Maluma publicou no seu Instagram um pequeno vídeo em Lisboa, mais concretamente na Praça do Comércio, a dançar reggaeton.Consta que o colombiano veio a Portugal a convite de Madonna e que foi por essa altura que os dois saíram para jantar e acabaram a noite no Tejo Bar, em Alfama.O jovem artista ficou depois hospedado no hotel Ritz.