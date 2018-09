Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manifestantes contra "medo e falta de coragem" em Serralves

Grupo exigiu este domingo a demissão da presidente do Conselho de Administração.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Cerca de 50 pessoas manifestaram-se, este domingo de manhã, em frente ao Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, acusando o Conselho de Administração da instituição de censura por ter retirado cerca de 20 imagens de uma exposição de cariz sexual explícito, da autoria do fotografo norte-americano Robert Mapplethorpe.



Exigindo a demissão da presidente do Conselho de Administração, Ana Pinho, os manifestantes gritaram palavras de ordem. "Ana Tirana", "Queremos mais 20" e "Educar não é censurar" foram algumas das frases repetidas. Esta manifestação ocorreu depois de o diretor artístico do museu, João Ribas, se ter demitido.



"O Conselho de Administração deve demitir-se. Vive-se um clima de cultura de medo em Serralves", disse Eduarda Neves, a primeira signatária de um abaixo-assinado no qual pedem o afastamento de Ana Pinho. "Não queremos uma administração que censura, mente e coage. Há falta de coragem. Há medo no museu, o que não assegura o Estado de direito democrático", lê-se no documento.



Isabel Pires de Lima, em representação da Fundação de Serralves, disse que considera "surpreendente" toda esta contestação e diz não ver motivos para a demissão.



PORMENORES

Maiores de 18 anos

À entrada para a sala onde estão patentes as imagens de cariz sexual explícito há um aviso de que o local está limitado a maiores de 18 anos.



400 assinaturas

O abaixo-assinado, que será entregue pelos manifestantes na Fundação de Serralves amanhã, contou, no espaço de poucas horas, com cerca de 400 assinaturas.



Fotografias de artistas

A exposição de fotografias de nudez é da autoria de Robert Mapplethorpe. Foram fotografados artistas como Iggy Pop.